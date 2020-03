Confira a nota na íntegra:

“Em consequência da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e sua rápida disseminação registrada no Brasil, nos últimos dias, conforme veiculado em meios de comunicação, o IFMG- Campus Bambuí, vem a público informar que estão suspensas as aulas presenciais a partir de 16 de março de 2020 (segunda-feira), por tempo indeterminado.

As orientações sobre as atividades administrativas e acadêmicas do Campus serão divulgadas ao longo da semana, de forma a preservar a segurança e qualidade da saúde do servidor docente, técnico administrativo e terceirizado.

Deve se destacar que as atividades administrativas permanecem INALTERADAS, e novos informes serão divulgados à comunidade acadêmica sobre o retorno das atividades. É importante ressaltar que NÃO HÁ NENHUM CASO DE COVID-19 CONFIRMADO em Bambuí.

A Direção do IFMG- Campus Bambuí tem consciência dos transtornos provenientes desta decisão, porém a segurança da nossa comunidade acadêmica é prioridade. As reavaliações sobre a situação serão constantes e todas as ações divulgadas em nossos meios de comunicação oficiais. Pedimos a todos tranquilidade neste momento, para que assim possamos ser exitosos na prevenção e responsabilidade que a COVID-19 exige.

Será constituído, em nossa unidade, um Comitê de Risco que irá monitorar todo o cenário existente, além de assessorar a direção. Está medida foi tomada também para que a instituição se prepare para enfrentar este momento de forma coesa e organizada.

Bambuí, 15 de março de 2020.

Rafael Bastos Teixeira

Diretor-Geral

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais- Campus Bambuí“