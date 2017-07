O IFMG – Campus Formiga divulgou a abertura de inscrições no período de 31 de julho a 4 de agosto, para o processo seletivo simplificado destinado à seleção de candidatos para atuarem como bolsistas, professor orientador de estágio de cursos técnicos e apoio de preceptoria de estágio in loco na unidade Gestora de Formiga na ação Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). São ofertadas vagas nas cidades de Formiga, Pains e Candeias.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas presencialmente, no Campus Formiga ou, em alguns casos, na cidade de realização do curso para o qual se dará a candidatura, conforme os endereços e horários expressos no anexo I do edital. O candidato deve ficar atento à documentação que deve apresentar no ato da inscrição.

A remuneração para o professor orientador será de R$50, a hora-aula de acordo com o número de alunos, sendo que: de 1 a 15 alunos, a remuneração será 2 horas semanais. Será acrescentada uma carga horária de 4 horas para finalizar a correção de relatórios e envio de documentos e uma carga horária de 12 horas para planejamento do estágio e das atividades didáticas, totalizando 76 horas. De 16 a 30 alunos, a remuneração será de 4 horas semanais. Será acrescentada uma carga horária de 8 horas para finalizar a correção de relatórios e envio de documentos e uma carga horária de 12 horas para planejamento do estágio e das atividades didáticas, totalizando 140 horas.

A remuneração para o Apoio de Preceptoria de Estágio in loco será de R$18, a hora- trabalhada, considerando um limite de 600 horas, com turmas de, no máximo 10 alunos; o limite de carga horária semanal será de 20 horas e a carga horária total será de 600 horas. Será acrescentada uma carga horária de 26 horas para planejamento do estágio junto ao professor orientador e providências com relação à documentação exigida para o início do estágio, a qual será destinada ao apoio de preceptoria in loco classificado em primeiro lugar, totalizando 626 horas.

Para exercer qualquer uma das funções acima é exigida a formação em nível de graduação em enfermagem, com regularidade técnica junto ao Coren-MG.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no site da instituição, a partir do dia 11 de agosto de 2017. A convocação dos classificados se dará por e-mail ou telefone informado na ficha de inscrição.

Para conhecer o processo, o candidato deve ler atentamente o edital, disponível no endereço www.formiga.ifmg.edu.br.