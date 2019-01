O resultado final do Processo Seletivo 2019/1 para ingresso nos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) foi divulgado nesta quinta-feira (24). A lista completa com os convocados para matrícula, após o prazo de recursos, pode ser acessada na página do processo seletivo (www.ifmg.edu.br).

O processo seletivo dos cursos superiores é feito com base na nota do Enem. No entanto, os interessados em ingressar no IFMG que não forem aprovados no Vestibular podem ainda ter a chance de ingresso via Sisu. Ao todo, são 51 cursos de graduação, ofertados em 16 cidades mineiras.

Agora, os classificados em primeira chamada devem ficar atentos aos prazos. A matrícula deve ser realizada no campus onde o curso que o candidato escolheu é ofertado. As datas, os locais e os horários de atendimentos variam conforme a cidade. Todas as informações estão disponíveis no portal www.ifmg.edu.br. Para garantir a vaga, é necessário providenciar uma série de documentos, que são obrigatórios para o ato de matrícula. Veja a relação: