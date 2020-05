Com a entrega, no dia 14 deste mês, de 500 protetores faciais destinados à Santa Casa de Misericórdia de Formiga e ao Centro de Hemodiálise e de 300 protetores destinados à Secretaria Municipal de Saúde, o IFMG totalizou a produção e doação de 930 protetores faciais às instituições da área de saúde de Formiga.

O campus Formiga agradeceu a parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Formiga que realizou o transporte dos protetores.

Do total de protetores produzidos e doados, 800 foram produzidos no âmbito da parceria viabilizada e gerenciada pela reitoria do IFMG, com a empresa Sumiriko.

Os 130 protetores restantes foram produzidos utilizando duas impressoras 3D do campus Formiga e do Polo de Inovação.