Uma cerimônia em comemoração aos dez anos do IFMG campus Formiga ocorreu na segunda-feira (22), no Espaço Barão 527 e contou com a presença de alunos, servidores do campus e autoridades locais.

Na ocasião, foi realizada também a abertura da VIII Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia.

O campus Formiga iniciou formalmente as atividades como unidade de ensino descentralizada do então Cefet-Bambuí. Em dezembro de 2008, com a aprovação da lei federal 11.892, foi criado o IFMG a partir da fusão dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Bambuí, Ouro Preto e São João Evangelista. O campus Formiga tornou-se então um dos campi do IFMG.