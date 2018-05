O IFMG campus Formiga abriu processo seletivo para contratação de professores substitutos. São oferecidas quatro vagas para as áreas de Gestão (Finanças/Contabilidade e Direito) e Matemática (Educação Matemática e Matemática).

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 deste mês exclusivamente pelo site da instituição (clique aqui). O valor da taxa de inscrição é de R$50. A isenção da taxa pode ser solicitada de 4 a 10 de maio.

A remuneração será de R$3.701,41 mais R$458 referente ao auxílio alimentação. A carga horária semanal é de 40 horas.

O processo seletivo será realizado no dia 24 deste mês, com a prova de desempenho didático e a entrega dos documentos da prova de títulos e experiência docente. O início da divulgação dos resultados será a partir do dia 28.

Confira aqui o edital.