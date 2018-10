O prazo para se inscrever no Vestibular 2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) termina na próxima terça-feira (30). Serão oferecidas 50 vagas para o curso superior de engenharia mecânica, ofertado em Arcos.

Os interessados devem acessar o portal do IFMG, entrar na página do Vestibular, ler as informações dos editais e seguir os passos para efetuar a inscrição. Durante o processo, será preciso fornecer dados pessoais e documentos como RG e CPF.

Ao final do preenchimento, o candidato emitirá a Guia de Recolhimento da União (GRU) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos correios. A taxa de inscrição é o único custo para ingresso no IFMG, já que todos os cursos são gratuitos.

Ações afirmativas

Do total de vagas ofertadas, 50% estão reservadas à inclusão social pelas ações afirmativas destinadas a candidatos que tenham cursado, integralmente, o ensino médio/ensino fundamental em escolas públicas, respeitando a proporção mínima de autodeclarados pretos, pardos e indígenas do último censo do IBGE. Os outros 50% são destinados à ampla concorrência.

Ingresso pelo Enem e Sisu

Para concorrer às vagas, os candidatos terão duas opções de ingresso. A primeira delas é feita utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O IFMG não aplicará provas, já que vai utilizar os resultados do Enem de 2018, 2017 ou 2016. Neste caso, o requisito é que o candidato não tenha obtido nota zero em nenhuma das provas, incluindo a redação. A segunda opção é via SISU, em edital específico a ser lançado em janeiro de 2019.

Campus Arcos

O IFMG é uma instituição pública de ensino criada em 2008. Com Reitoria instalada em Belo Horizonte, possui campus em Arcos desde 2016. Localizada na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Distrito Industrial II, a sede é composta de dois prédios cedidos pela Prefeitura Municipal. As instalações contemplam cerca de 40 salas, laboratórios, biblioteca, gabinetes de professores, salas de estudo entre outros ambientes.

O curso de engenharia mecânica promove a capacitação do futuro profissional para aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos no planejamento, desenvolvimento, supervisão e análise de sistemas, produtos e processos da indústria mecânica em conformidade com normas e procedimentos de segurança. O profissional deverá estar apto a executar e projetar bens, estruturas metálicas, equipamentos, sistemas fluido-mecânicos, sistemas térmicos e sistemas básicos de controle e automação, podendo atuar no esboço, desenho técnico, modelamento, simulação numérica até a execução e implantação da solução apresentada.