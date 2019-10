O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) campus Formiga está com inscrições abertas para o processo seletivo 2020.

Serão oferecidas 305 vagas para ingresso em oito cursos, sendo três técnicos integrados ao ensino médio e cinco cursos de graduação.

Para os cursos técnicos serão oferecidas 105 vagas, sendo 40 para o técnico integrado em administração, 35 para o técnico integrado em informática e 30 vagas para o técnico integrado em eletrotécnica.

O instituto oferecerá nas graduações 200 vagas sendo 40 para cada curso: bacharelado em administração, bacharelado em ciência da computação, bacharelado em engenharia elétrica, licenciatura em matemática e superior de tecnologia em gestão financeira.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 deste mês exclusivamente pelo site do IFMG (clique aqui). A taxa de inscrição é de R$60.

Inclusão social

Do total de vagas ofertadas, 50% estão reservadas à inclusão social pelas ações afirmativas destinadas a candidatos que tenham cursado o ensino médio/ensino fundamental em escolas públicas, respeitando a proporção mínima de auto declarados pretos, pardos e indígenas do último censo do IBGE. Os outros 50% são destinados à ampla concorrência.

Ingresso dos cursos técnicos

As provas (aplicadas somente para os cursos técnicos integrados) serão realizadas no dia 1º de dezembro de 2019. Nesse dia, o candidato deverá apresentar o documento de identificação com foto e o comprovante definitivo de inscrição (CDI), que informará o local e horário do exame. O exame será realizado no IFMG – campus Formiga localizado na rua São Luiz Gonzaga, s/n, bairro São Luiz.

Ingresso na graduação pelo Enem

A seleção de candidatos para as vagas dos cursos de graduação é feita com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Não há aplicação de provas neste caso. Quem se inscrever poderá utilizar o resultado de uma das últimas três edições do Enem (2017, 2018 ou 2019). Neste caso, o requisito é que o candidato não tenha obtido nota zero em nenhuma das provas, incluindo a redação.

Também há oferta de vagas para a graduação pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Para o primeiro semestre de 2020, serão 80 vagas para os cinco cursos de graduação. A inscrição, neste caso, é realizada conforme calendário do Inep, instituição responsável pelo processo.