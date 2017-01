O IFMG- campus Formiga outorgou grau, por meio da diretora-geral substituta do campus, Patrícia Regina de Faria, a dez estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Matemática (licenciatura).

Os estudantes foram aprovados em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu e concursos públicos.

Dos formandos do curso de Engenharia, Flávia Cordeiro Martins, está aprovada em concurso público para ministração de aulas na cidade de Cláudio e Lucas Ribeiro Leal fará pós-graduação lato sensu em Gestão de Varejo pelo Senac. Paula Carvalho Resende cursará mestrado em Engenharia Elétrica no Cefet-MG, mesmo título do curso escolhido pelas formandas Cíntia Arantes Silva e Natália Rodrigues de Melo, que farão na Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Andrey Gustavo de Souza e Carlos Antônio Rufino Júnior farão o curso de mestrado da Universidade Federal de Lavras em Engenharia de Sistemas e Automação, tendo Carlos Antônio classificado em segundo lugar no processo e também aprovado na seleção para a UFSJ.

Os concluintes do curso de Matemática, Danielle de Souza Rodrigues, Marcos Felipe Pereira Silva e Miguel Carvalho Nascimento se preparam para as designações de aulas das redes municipal e estadual. Danielle já está aprovada em concurso público na cidade de Bambuí.

Esta é uma grande satisfação para o Campus Formiga conforme destacou a diretora-geral substituta. “Para nós é muito bom ter alunos que se destacam, tanto dentro da instituição quanto no mercado de trabalho. Que os estudantes saibam que a vida não será fácil, mas que eles tenham capacidade para seguir em frente e superar todos os desafios”.