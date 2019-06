O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) realiza, durante este mês, as eleições que irão definir o reitor para o mandato 2019/2023. Para o processo eleitoral em andamento, três servidores da instituição se apresentaram como candidatos: Ana Elisa Costa Novais, docente do campus Ouro Preto; Fabrício Carvalho Soares, professor do campus Congonhas; e Kléber Gonçalves Glória, docente do campus São João Evangelista, que é o atual reitor e tenta a reeleição.

As candidaturas foram homologadas no dia 31 de maio e os candidatos estão em campanha desde o dia 1º deste mês. Conforme o cronograma da Comissão Eleitoral, formada por servidores e alunos do IFMG, o período de campanha segue até o dia 17 de junho. Já a votação será no dia 18. O processo é regido por regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior, o órgão máximo da instituição. O documento é elaborado com base na Lei 11.892 e no Decreto 6.986, de 20 de outubro de 2009.

Também estão em disputa os cargos de diretor-geral de 12 campi do IFMG, localizados nas cidades de Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista. Os campi são unidades acadêmicas do Instituto Federal, cujo dirigente é o diretor-geral. Eles são vinculados à Reitoria, que tem sede em Belo Horizonte, no bairro Buritis.