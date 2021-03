A Prefeitura de Igarapé decretou medidas mais rígidas que as estabelecidas pela Onda Roxa e ordenou que até supermercados e padarias fechem as portas aos finais de semana.

A partir de amanhã (20), aos sábados e domingos, somente farmácias, postos de combustível, serviços de saúde e transporte poderão funcionar na cidade. Serviços de delivery também poderão operar.

O decreto, válido pelo menos até o dia 31 de março, prevê que, nos demais dias da semana, todo comércio essencial pode funcionar das 5h às 20h, como dita o Minas Consciente.

Os espaços religiosos poderão receber até duas pessoas por vez nos dias de semana, mas sem celebrações. A decisão chega em um momento de explosão de casos na cidade na região metropolitana de Belo Horizonte: segundo o prefeito Arnaldo Chaves (PP), há três semanas o município registrava uma média de 35 casos diários de Covid-19 e agora há dias em que eles passam de cem.

“É o nosso momento mais crítico. Faltou medicamento para intubação e precisamos pegar emprestado com outras cidades. Agora, ainda não encontramos mais para comprar nem para repor a elas”, diz o prefeito. A cidade conta com 15 leitos semi-intensivos, que não são uma UTI completa, e outros quatro que podem receber pacientes que necessitam de intubação.

Em momentos anteriores da pandemia, era possível transferir pacientes para outras cidades, mas, agora, esse movimento se tornou difícil, já que a maioria delas também enfrenta alta de internações. O prefeito relata que sua esperança é a abertura de mais leitos em Mateus Leme, nas redondezas, que possam absorver doentes da região.

“Vemos pessoas questionando o fechamento nas redes sociais, mas estamos preocupados, em primeiro lugar, com a vida. A política tem que ser deixada de lado um pouco para critérios técnicos serem utilizados”, continua o chefe do Executivo. Ele afirma que aglomerações já haviam sido notadas no comércio essencial.

Fonte: O tempo Online