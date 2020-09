O feriado prolongado de 7 de setembro deixou evidente, mais uma vez, que um número considerável de pessoas tem desconsiderado as recomendações dos órgãos de saúde e as quase 130 mil mortes registradas apenas no Brasil, por causa da pandemia no novo coronavírus.

Por todo país são feitos registros de festas, praias lotadas e aqui na região imagens denunciam aglomerações no balneário de Escarpas do Lago na cidade de Capitólio em vários pontos do Lago de Furnas.

O desrespeito é tanto que as postagens são feitas em redes sociais pelos próprios participantes das festas ao ar livre. Vizinhos dos locais onde turistas insistem em desrespeitar as normas de distanciamento social também estão registrando as festas.

Todas as atrações em Capitólio, como cachoeiras e restaurantes, estavam fechadas desde março, na intenção de frear a contaminação do novo coronavírus na região. Desde 14 de agosto, após um decreto municipal, as atividades no município foram autorizadas a iniciar retomada dentro do plano “Minas Consciente” do governo estadual.