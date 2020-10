Em cerimônia solene em Assis, no centro da Itália, a Igreja Católica beatifica neste sábado (10) o jovem italiano Carlo Acutis, um gênio da computação, que se tornará o primeiro “influencer” em questões religiosas a chegar aos altares.

Acutis, que morreu aos 15 anos em 2006 de leucemia e cujo corpo ainda está “intacto” com seus jeans e tênis, é considerado pelo papa Francisco um jovem “brilhante” e “criativo”, um exemplo para as novas gerações.

“É verdade que o mundo digital pode expô-lo ao risco do retraimento, do isolamento ou do prazer vazio. Mas não podemos esquecer que neste ambiente há jovens que também são criativos e, às vezes, brilhantes”, escreveu o papa argentino, dando como exemplo Carlo Acutis.

O portal oficial da Santa Sé, Vaticano News, descreve o jovem como “um garoto normal, bonito e popular”, uma espécie de “palhaço natural” que fazia rir seus colegas e professores.