Neste domingo (21) as igrejas católicas voltaram a ter missas presenciais com o consentimento da Arquidiocese de Belo Horizonte.



No momento em que a propagação da Covid-19 dispara no estado, em que Minas Gerais e BH vivem a aproximação do pico mais assustador com o aumento do número de pessoas infectadas, com as próprias autoridades mostrando preocupação, falando de lockdown e freando o relaxamento de abertura de mais setores da economia,hoje foi o primeiro domingo com celebrações nos templos desde o início da quarentena por causa do novo coronavírus, em março.

Na Paróquia Santíssima Trindade, no Bairro Gutierrez, Região Oeste, sob o comando dos párocos solidários Joel Maria dos Santos e José Conceição Ramos, todas as medidas de segurança foram cumpridas para a única missa do dia, às 10h. “Com as orientações da Arquidiocese, procedendo e adequando o espaço para contemplar todas as exigências, faremos uma reabertura gradual medindo a demanda dos fiéis”, destaca o padre Joel.

Padre Joel destaca que a reabertura terá um acompanhamento e avaliação dentro do retorno da comunidade: “Não se trata de abrir, mas de um novo sentido de vida, de paradigma e de responsabilidade para fazer a abertura”.

O pároco reconhece que omomento é desafiador: “É simples abrir, mas é muito desafiador a mudança de lógica e sentido. Em razão da missão da igreja e de cada um de nós, é preciso consciência diante da responsabilidade e da segurança sobre a vida das pessoas”.