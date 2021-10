O último boletim epidemiológico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Iguatama não apresentou caso positivo para a Covid-19.

Contabilizando assim, são 15 dias sem nenhum novo caso de contaminação da doença no município, de acordo com informações do portal Iguatama Agora.

A vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo nos PSF’s, para as crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e também a dose de reforço para os idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos.

Lembrando que o intervalo para a 2ª dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer mudou para dois meses, procure o PSF para mais informações.