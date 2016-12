Da Redação

O prefeito de Iguatama, Leonardo Carvalho Muniz, acionou a Polícia Militar, nessa quarta-feira (28) alegando que um servidor público da Prefeitura, responsável pelo arquivamento/lançamentos/gerenciamento de dados de grande parte dos convênios do município apagou todos os dados do computador que armazena os cadastros de prestações de contas de convênios e demais arquivos.

Segundo o prefeito, o funcionário não comparece ao trabalho desde sexta-feira (23). De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrências, o assessor jurídico do município, conseguiu entrar em contato com o funcionário, que alegou ter salvado os dados do computador em um pendrive particular e que somente devolverá as informações quando a Prefeitura acertar os meses de salário atrasado dele.

De acordo com informações do B.O., os militares não conseguiram localizar o funcionário para colher a versão dele.