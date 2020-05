O Site Iguatama Agora divulgou na noite de sexta-feira (1º), uma nota emitida pela direção do restaurante que foi interditado pela Vigilância Sanitária da cidade na quinta-feira (30), após fiscalização constatar que pessoas estavam fazendo refeições no local, o que descumpre o decreto municipal 11/2020, que regula o funcionamento do comércio iguatamense durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o site de notícias, o sócio-proprietário do estabelecimento foi procurado e explicou que ao fechar o restaurante, o Município não levou em consideração a Deliberação COVID-19 Nº 17 DE 22/03/2020 do Governo do Estado de Minas Gerais e a Portaria 116 do Ministério da Agricultura que consideram essenciais à cadeia produtiva de alimentos, postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, como locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.

Leia na Integra a nota do Restaurante: