Na tarde de quinta- feira (30), a Vigilância Sanitária da cidade de Iguatama realizou fiscalizações em bares e restaurantes da cidade.

Em um dos estabelecimentos localizado às margens da BR 354 foram encontradas cinco pessoas fazendo refeições no local, o que é vedado pelo decreto municipal 35701/2020 que estabelece normas para o funcionamento de restaurantes durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Diante do descumprimento da norma, os servidores da Vigilância Sanitária acionaram a Polícia Militar da cidade para dar apoio na ação de suspensão das atividades e interdição do restaurante.

Segundo informações do portal Iguatama Agora, no registro da ocorrência consta declaração do gerente do local de que o proprietário do estabelecimento havia orientado os funcionários a servirem refeições no interior do restaurante normalmente.