O II Simpósio de Biomedicina do Unifor-MG acontece nesta quarta e quinta-feira (18 e 19 de abril). A programação conta com mesa-redonda, palestra e minicursos.

Os debates e palestras ocorrerão no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba” e os minicursos nos laboratórios. Hoje, haverá a mesa-redonda “Jejum Antes de Exames Laboratoriais: é ou não é obrigatório?

O debate terá início às 18h30, com a participação dos seguintes profissionais: Renato Ângelo (Biomédico e Delegado do Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região – CRBM3); Mariana Caroliny (Biomédica Analista Clínica); Laís Rabelo (Biomédica Esteta); Jeferson Kelvin Alves de Oliveira (Biomédico egresso do UNIFOR-MG).

Nesta quinta, às 18h30, a Biomédica Hematologista Lorena Caixeta ministrará a palestra “Nova Nomenclatura do Hemograma”. A partir das 20h30 serão realizados minicursos.

Confira a programação completa dos minicursos:

1º período

Minicurso: Coleta

Instrutora: Biomédica Mariana Caroliny

Local: Laboratório de Microbiologia

3º período

Minicurso: Técnicas Histopatológicas aplicadas à Biomedicina

Instrutora: Biomédica Kamilla Monteiro

Local: Laboratório de Anatomia

5º período

Minicurso: Urinálise

Instrutores: João Arthur e Mariana Teixeira

Local: Laboratório de Microscopia

7º período

Minicurso: Leucemia

Instrutora: Biomédica Lorena Caixeta

Local: Laboratório de Fisiopatologia