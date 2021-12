O evento de inauguração da iluminação de Natal foi realizado na noite desta sexta-feira (3), na Praça Ferreira Pires, em Formiga.

Durante a cerimônia, foi feita a entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel, que desfilou pelas principais ruas do município durante uma carreata promovida pela Acif/CDL.

Os alunos de canto da Emart abrilhantaram a noite com músicas natalinas.

A iluminação temática foi instalada nas praças Ferreira Pires, Getúlio Vargas, São Vicente Férrer e do Cemitério do Santíssimo, no Terminal Rodoviário, no Mirante do Cristo, na Praia Popular e na fachada da Prefeitura.

A decoração inclui duas árvores natalinas, dois cometas de seis metros de altura, enfeites do tipo cascata, refletores, cortina de led e iluminação “snowfall”.

Além do prefeito Eugênio Vilela e da vice-prefeita Adriana Prado, o evento contou com a presença dos secretários municipais e de representantes da diretoria da Acif/CDL.

Fonte: Decom