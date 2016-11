Da Redação

A inauguração da decoração natalina instalada na região central de Formiga está prevista para a próxima quarta-feira (30).

O projeto foi elaborado pela Prefeitura em parceria com a Acif/CDL e com o cabeleireiro Helder Ritielly, que estiveram à frente dos trabalhos no ano passado e foram bastante elogiados pela população.

A decoração foi feita com mangueiras de led e pisca-pisca. Os enfeites feitos com materiais reciclados usados na decoração do ano passado foram reaproveitados neste ano.

De acordo com Helder, a decoração da praça Ferreira Pires já foi concluída. Os demais locais que receberão decoração são: praça Getúlio Vargas, rua Barão de Piumhi e ponte dos Três Irmãos. Os comerciantes das ruas Silviano Brandão e Quintino Bocaiúva compraram enfeites em conjunto e as vias também serão decoradas.

Nesta semana, a Prefeitura de Formiga iniciou a pintura da ponte dos Três Irmãos. A ideia é dar cara nova à ponte que deve receber a decoração na próxima segunda-feira (28).

A chegada do Papai Noel será no dia 3 de dezembro (sábado), às 10h, na praça Getúlio Vargas.