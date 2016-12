A inauguração da decoração natalina instalada na região central de Formiga será inaugurada oficialmente neste sábado (3).

As decorações estão nas ruas Silviano Brandão, Quintino Bocaiúva, Pio XII, nas praças Ferreira Pires e Getúlio Vargas, também na Ponte dos Três Irmãos, além da fachada da Prefeitura.

O projeto foi elaborado pela Prefeitura em parceria com a Acif/CDL e com o servidor da Secretaria de Cultura, Helder Ritielly, que estiveram à frente dos trabalhos no ano passado e foram bastante elogiados pela população.

A decoração foi feita com mangueiras de led e pisca-pisca. Os enfeites feitos com materiais reciclados usados na decoração do ano passado foram reaproveitados neste ano.

As ruas Silviano Brandão e Quintino Bocaiúva foram enfeitadas pelos comerciantes.

Chegada do Papai Noel

A tradicional chegada do Papai Noel em Formiga ocorrerá também neste sábado (3), às 10h. O bom velhinho será conduzido por um veículo do Corpo de Bombeiros até a praça Getúlio Vargas, onde está localizada a casinha do Papai Noel.

No local, ele receberá a chave da cidade das mãos do prefeito, Eduardo Brás. O evento conta com a parceria entre Prefeitura, Acif/CDL, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Toda a população poderá visitar o Papai Noel em sua casa a partir do dia 16 de dezembro, durante os horários especiais de funcionamento do comércio.

A casinha do Papai Noel está localizada na Praça Getúlio Vargas.

Horários que o Papai Noel receberá as crianças:

Dia 3 10h às 12h30

Dia 16 18h às 19h30

Dia 17 10h às 12h30

Dia 19 18h às 20h45

Dia 20 18h às 20h45

Dia 21 18h às 21h30

Dia 22 18h às 21h30

Dia 23 18h às 21h30

Dia 24 10h30 às 12h30