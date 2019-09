Um momento de fofura extrema foi capturado pelo fotógrafo holandês Dick van Duijn. A sequência de imagens que mostra um esquilo cheirando uma flor amarela contagiou internautas de todo o mundo.

A foto original foi postada no Facebook do fotógrafo no final de julho, mas só ganhou repercussão na semana passada.

Depois que a foto ganhou a web, van Duijn contou que o click foi feito durante uma viagem de verão a Viena, na Austrália. Ele é especialista em tirar fotos de animais e da natureza.

A publicação vem recebendo milhares de curtidas e tem chamado a atenção de vários jornais internacionais. Nessa terça-feira (10), o especialista fez uma nova postagem falando sobre a repercussão das fotografias.



“Estou totalmente impressionado com toda a atenção e lindas mensagens que tenho recebido. Os esquilos parecem provocar uma verdadeira alegria em todo o mundo”, escreveu.