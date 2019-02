A família do agricultor Wallison Jhony mora a cerca de 500 metros de onde o vídeo foi gravado, abaixo da estrutura. Eles foram reassentados pela Norte Energia no local há dois anos.

Após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, em Minas Gerais, o agricultor diz que começou a ficar com medo. Segundo ele, do local onde foi construído o dique brota água na base da estrutura constantemente.

Os diques são estruturas construídas com aterro e rocha compactados, para vedar as partes mais baixas do reservatório intermediário da usina, que começa a partir do canal construído para desviar o leito do rio Xingu.

A água do reservatório abastece a casa de força principal da usina, com dezoito turbinas em fase final de montagem, sendo que são pelo menos 28 estruturas com a finalidade de evitar vazamentos.

O acesso ao local onde a água está sendo jorrada é feito por uma escada implantada na lateral do paredão da usina. A água escoa por dois pontos na base da estrutura. Segundo moradores, o maior medo é que haja infiltrações por causa do excesso de umidade.

O Movimento dos Atingidos por Barragens pediu explicações, por meio de ofício, a órgãos como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis (Ibama), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública da União, sobre as condições de segurança das estruturas da usina.

De acordo com o pedido, o movimento quer que os moradores da Volta Grande do Xingu, abaixo do barramento da hidrelétrica, tenham acesso às informações do Plano de Segurança de Barragens de Belo Monte.

Nota da Norte Energia na íntegra:

“Com relação ao dique da UHE Belo Monte mencionado pela reportagem, a Norte Energia esclarece que o fluxo de água observado no local não se trata de vazamento, mas sim de escoamento por meio do sistema de drenagem interna, conforme projetado – o que evidencia o pleno funcionamento da instalação. A empresa ressalta que a estrutura não apresenta falhas ou inconformidades.

A Norte Energia destaca que as barragens e diques sob sua responsabilidade são constantemente monitorados de acordo com os procedimentos e condições de segurança regulamentados pela legislação federal 12.334 e fiscalizados periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Cumpre informar que o monitoramento das estruturas é uma das medidas preventivas contempladas no Plano de Segurança de Barragens, e que o trabalho realizado na UHE Belo Monte conta com o maior número de equipamentos entre as hidrelétricas brasileiras. São 1.976 instrumentos, de 12 diferentes tipos, que avaliam periodicamente o desempenho das estruturas de concreto (Tomada d’Água, Vertedouro e duas Casas de Força), dos 28 diques que conformam o Reservatório Intermediário e das barragens de Pimental e Belo Monte.

Além dos instrumentos, o monitoramento também é feito em campo, em constantes inspeções a cada uma das estruturas. No caso dos diques, por exemplo, são utilizadas sete listas de verificação, onde são criteriosamente avaliados diversos itens de segurança, o que possibilita ter visão da atual condição de cada estrutura.