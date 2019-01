Que fique claro de uma vez por todas: aquela foto que você viu nas redes sociais de uma menina gritando, solitária, no meio da lama não tem qualquer relação com o terrível desastre ocorrido em Brumadinho na sexta-feira (25). O mesmo acontece com a chocante imagem de uma grávida, ainda jovem, dona de um barrigão, deitada de lado e totalmente coberta por lama que você recebeu no WhatsApp. Ela também não estava em Minas Gerais quando a barragem da Vale rompeu, levando terror à região metropolitana de Belo Horizonte.

Como era previsível, junto com a onda de rejeitos que avança pelo Rio Paraopeba, veio o tsunami de notícias falsas. Um monte de informações, fotos e vídeos que alimenta a tristeza, trunca o debate e horroriza ainda mais uma nação. Haja checagem de fatos para dar conta disso também.

Desde sexta-feira, os fact-checkers (checagem de fatos) profissionais já localizaram dezenas de imagens com legendas truncadas e de vídeos requentados que buscam angariar cliques ao fazer uma falsa associação com o triste episódio de Minas Gerais. As mentes perversas — aquelas que criam essas postagens e se alimentam de não sei o quê num momento tão comovente como este — foram longe no tempo e no espaço para irrigar as redes de vídeos enganosos. E o fizeram em pouquíssimas horas.

Na manhã de sábado (26), ganhou força no Facebook uma gravação que supostamente mostrava “o momento exato” em que a barragem de Brumadinho tinha ruído. Falso . A gravação exibia o desmoronamento de parte das obras de uma usina hidrelétrica em Sinop,no Mato Grosso , ocorrido em outubro de 2015. Ou seja, nenhuma relação com Minas. Mas, naquele momento, ninguém parou para verificar a informação. A maioria dos comentários que acompanham a postagem segue a linha do “Meu Senhor, tende piedade” daqueles que ali estavam, mostrando a crença total dos usuários de redes sociais naquele conteúdo maldosamente compartilhado.