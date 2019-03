Vinte e cinco pessoas foram presas no Estado por importunação sexual neste Carnaval, de acordo com balanço divulgado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (7). Foram registrados 41 casos.

Conforme a PM, os crimes violentos tiveram uma redução de quase 57% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os casos diminuíram de 1.848 para 796, sendo 130 diretamente relacionados ao evento. Foram oito homicídios.

Os roubos também reduziram – de 1.572 para 662, cerca de 58%. Destes, porém, teriam relação com a festa 106 casos. Além disso, foram quatro crimes de estupro, sendo um deles de vulnerável.

“Apesar da redução, não temos nada a comemorar nesses itens. Homicídio significa a perda da vida de uma pessoa. No estupro, é um crime violento com consequências grandes para a vida da vítima. Vamos estudar com muito detalhe para apresentar medidas mais eficientes e, quem sabe, chegar a um índice zero em 2020”, afirma o coronel da PM Giovanne Silva.