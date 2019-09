Nesta quarta-feira (25), o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingirá a marca de R$1,8 trilhão às 18h40. O montante, que corresponde ao total de impostos, taxas, multas e contribuições pagas desde o primeiro dia do ano à União, aos estados e aos municípios, também será atingido 14 dias antes em relação a 2018.

A virada antecipada continua a refletir a trajetória da inflação e o crescimento da economia dentro do que se previa no início do ano, afirma Marcel Solimeo, economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

O movimento também está relacionado à melhora do desempenho em alguns setores com carga tributária mais alta, como é o caso de veículos. “Mas o grande problema continua do lado das despesas do governo que, assim como as receitas, também aumentam em um ritmo cada vez mais rápido”, destaca.