Fluxo de veículos lento e aplausos para agentes por multar condutores impacientes e imprudentes. As polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária monitoraram a volta para casa após o feriado prolongado do réveillon em Minas Gerais no domingo (3).

Apesar de não haver registro de acidentes graves no início da noite, o fluxo de veículos ficou bastante lento nos principais corredores em direção a Belo Horizonte, principalmente por quem voltava dos litorais do Rio, Espírito Santo e São Paulo. Por volta das 19h, a situação mais complicada nas rodovias mineiras era nas Brs 381, em Sabará, e 040, sobretudo na chegada de Brasília.

Na BR–381, o trânsito era intenso na altura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a PRF. O maior problema nessa rodovia ocorreu no Sul de Minas. Em Cambuí, altura do Km 894, uma árvore caiu e interditou a faixa da direita e o acostamento no sentido São Paulo inicialmente. Depois, toda a pista foi fechada. A limitação durou cerca de uma hora.

O problema só foi resolvido por volta das 16h20. Segundo a Arteris Fernão Dias, a concessionária responsável pelo trecho da rodovia, houve registro de engarrafamento de 18 quilômetros no local.

Ainda no Sul de Minas, em Extrema e Campanha, pequenos acidentes causaram problemas na BR-381. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado, mas houve lentidão nas alturas dos Kms 949 (Extrema) e 769 (Campanha).

Também na BR-381, em Sabará, na Grande BH, agentes multaram oito veículos em sequência por tráfego no acostamento. Outros motoristas aplaudiram a ação da PRF. Além disso, no mesmo trecho, agentes da polícia se depararam com um carro em alta velocidade no acostamento. Tratava-se de uma grávida em trabalho de parto. Por isso, a PRF escoltou o carro até uma viatura da PM, que deu sequência à proteção até o hospital mais próximo.

Já na BR-040, corredor que liga BH ao Rio de Janeiro, houve trânsito lento em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Por volta das 16h20 de ontem, o engarrafamento era de 18 quilômetros na região próxima ao acesso à cidade de Esmeraldas (MG-432).

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal esclareceu que não informa balanço parcial de sua operação nos feriados prolongados. O relatório completo deve ser divulgado hoje. Os trabalhos contaram com um efetivo de aproximadamente 800 agentes.

TRAGÉDIAS



Na rodovia MG-050, que liga BH a São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, o trânsito foi completamente interditado nos dois sentidos no Km 92, em Itaúna, Região Central do estado e só pôde ser liberado por volta das 19h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bloqueio foi feito em decorrência de um feminicídio cometido por um policial militar. Ele matou sua companheira e tirou a própria vida na sequência.

Por isso, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) indicou ao motorista uma rota alternativa. Quem se dirigia para Belo Horizonte deveria acessar a BR-494 em Divinópolis (Centro-Oeste do estado) e depois pegar a BR-381 ou a 262. Já quem se deslocava para Divinópolis deveria pegar a MG-431 no sentido Itatiaiuçu, retornando para a BR-494 em Oliveira, para, depois, voltar à MG-050.

Ainda em Minas, uma caminhonete ocupada por cinco pessoas de uma mesma família capotou na BR-267 e despencou no leito de um córrego, matando uma mulher de 50 anos, na manhã de ontem. Os parentes são originários do município de São Fidélis (RJ) e se deslocavam para Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado e uma unidade de resposta de Juiz de Fora se deslocou para o salvamento por volta das 5h. A ponte onde o veículo caiu fica no Km 50,8 da BR-267 entre Maripá de Minas e Bicas.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já tinha auxiliado os quatro ocupantes – incluindo uma criança – a deixar veículo. No entanto, os policiais informaram que uma pessoa ainda se encontrava presa às ferragens da caminhonete que estava parcialmente submersa.

Segundo os bombeiros, a correnteza era forte no momento dos trabalhos e isso dificultou o resgate. “A vítima presa já estava sem sinais vitais e não respondia a qualquer estímulo. O corpo foi então removido em segurança e deixado sob a guarda da Polícia Rodoviária Federal”, informou o CBMMG.

Segundo relatos da polícia, o condutor, de idade não informada, perdeu o controle direcional e o veículo bateu na ponte e caiu no ribeirão. Morreu uma mulher de 50 de anos, proprietária do veículo, mas que viajava como passageira. O óbito foi constatado no local por uma Unidade do Samu de Bicas. Ainda de acordo com a PRF, os demais ocupantes foram socorridos para o Hospital São José de Bicas.

Outra vida foi perdida em Lagamar, na Região Noroeste de Minas Gerais. Batida entre um Volkswagen Gol e uma Ford Ranger matou o engenheiro civil H.M.S., de 28 anos, morador de Vazante, na mesma região do estado. Ele conduzia o veículo menor pelo Km 84 da MGC-354, quando bateu contra a caminhonete por volta das 16h10. O homem chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu.

Fonte: Estado de Minas