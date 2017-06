Foi inaugurada nesta terça-feira (6), em Divinópolis, Território Oeste, a rede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Região Ampliada de Saúde (RAS) Oeste.

O governador de Minas, Fernando Pimentel esteve presente entregou 31 ambulâncias, sendo sete do tipo Unidades de Suporte Avançado (USAs) e 24 Unidades de Suporte Básico (USBs), doadas pelo Governo de Minas Gerais ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-URG).

Pimentel destacou a importância do trabalho diário do povo mineiro e a necessidade de se investir em setores estratégicos para economia do Estado, mesmo diante do atual cenário de crise. “O mineiro conhece cedo a palavra trabalho. É o que nós temos feito desde que assumimos o Estado, 24 horas por dia, para enfrentar as dificuldades, as adversidades, essa crise terrível que se abateu sobre o Brasil. Crise econômica, política, institucional. Minas está respondendo a isso com trabalho. E o resultado está aqui, é um dos muitos resultados que a gente pode celebrar em Minas Gerais”, afirmou o governador, destacando que a ideia é que o Samu chegue a 100% dos municípios mineiros até o fim de 2018. “Estamos caminhando para o final da nossa meta, isso só se consegue com o trabalho”, completou.

Fernando Pimentel reconheceu esforços, em diferentes esferas políticas para que ações como esta se tornassem realidade. “Agradeço a todos os deputados federais, estaduais e a todos os prefeitos que se empenharam, os que estão aqui e os que nos antecederam e que também lutaram para isso. Essa é uma construção coletiva e, no fundo, o beneficiário é o povo das nossas cidades, o povo do estado de Minas Gerais. Então, é justo que a gente agradeça, independentemente de partido político, a todos aqueles que trabalharam para que, hoje, a gente chegasse aqui e colocasse o Samu em funcionamento”, ressaltou.

O governador lembrou da idealização do Samu enquanto secretário municipal de Fazenda na Prefeitura de Belo Horizonte e homenageou os socorristas. “Eu quero fazer um agradecimento muito sincero aos socorristas aqui presentes, aos nossos samuzeiros. Eu acompanho de perto o trabalho de vocês há muito tempo. Eu era secretário de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1993, quando nós implantamos na capital o primeiro sistema de urgência e emergência, que naquele tempo não chamava Samu, chamava Resgate. Nós não tínhamos dinheiro, também da mesma forma que o Estado não tem hoje. Naquela época, a prefeitura não tinha e nós conseguimos implantar e virou modelo para o Brasil inteiro. Saiu de Minas Gerais, da capital mineira, o modelo que, hoje, está no pais inteiro. Sem o trabalho dedicado, valoroso de vocês, com certeza esse sucesso do Samu não existiria”, afirmou.

Para o secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, a região Centro-oeste é hoje um modelo, mas a intenção é que todo estado seja contemplado com a instalação do Samu e com a entrega de novas ambulâncias. “É um motivo de grande satisfação para nós saber que mesmo com as dificuldades que a gente vive, conseguimos ampliar o atendimento do Samu para a região Centro-oeste do estado”, reforçou, dizendo estar orgulhoso por concretizar o trabalho.

Durante o evento, houve o descerramento da placa inaugural do Samu e a entrega das chaves das ambulâncias. Estiveram presentes o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, a secretária-geral adjunta, Alcione Comonian, secretário adjunto de Saúde, Nalton Sebastião Moreira, o secretário executivo dos Fóruns Regionais Território Oeste, Willian Camargos, e o secretário executivo do CIS-URG, José Marcio Zanarde. Também participaram da solenidade os deputados federais Reginaldo Lopes, Nilton Cardoso Junior, Jaiminho Martins e Domingos Sávio, os estaduais Cristiano Silveira e Fábio Avelar, o prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira, e o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, além de lideranças na área da saúde e membros do Samu.

Investimento

A implantação do serviço na região oeste atenderá 1,2 milhão de pessoas, distribuídas por 54 municípios. Ao todo, o Governo do Estado investiu R$ 7 milhões no convênio de implantação e R$ 3,9 milhões na compra das 31 ambulâncias para composição da frota que irá atender a região.

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada Oeste CIS-URG e prefeito de Luz, Ailton Duarte, comemorou a inauguração do Samu na região e a chegada das novas ambulâncias, segundo ele, demanda histórica da região.

“O primeiro passo para a implantação do Samu foi dado com a fundação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste, que é responsável por desenvolver, junto com as cidades afiliadas, ações de serviço de saúde por meio do SUS. Mesmo com as dificuldades encontradas em Minas e em todo país, no estado de Minas Gerais, o CIS-URG contou com repasse de cerca de R$ 7 milhões e a doação de 31 ambulâncias, feita pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), para que o Samu se tornasse uma realidade”, reconhece.

O Samu 192 Regional RAS Oeste irá funcionar com 25 bases descentralizadas e contará com 31 ambulâncias, sendo sete do tipo Unidades de Suporte Avançado (USAs) e 24 Unidades de Suporte Básico (USBs), doadas pelo Governo de Minas Gerais ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS URG). Dessa forma, o tempo de resposta e o atendimento à população passam a ser mais ágil e eficiente.

A Central de Regulação das Urgências do Samu funcionará em Divinópolis e contará com médicos reguladores, telefonistas auxiliares de regulação médica, rádio operadores, apoio administrativo e profissionais especializados como farmacêutico. Para atendimento 24 horas, serão 351 profissionais no Samu Oeste, entre eles 71 médicos, 49 enfermeiros, 108 técnicos em enfermagem, além de condutores dos veículos, farmacêuticos e trabalhadores administrativos.

Com o início das atividades do Samu Oeste, e considerando os doze Samus municipais e os cinco Samus Regionais, 540 dos 853 municípios mineiros passam a ter acesso ao serviço, o equivalente a 63,30% de cobertura, atendendo cerca de 15,1 milhões dos 20,7 milhões habitantes do Estado perfazendo assim 72,4 % de cobertura populacional. O Samu 192 Regional está implantado e em pleno funcionamento em cinco regiões ampliadas de saúde – Norte, Nordeste/Jequitinhonha, Centro Sul, Sudeste e Sul.