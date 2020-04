A Prefeitura de Formiga entregou à população, na tarde desta quarta-feira (8), a obra de revitalização do Mirante do Cristo.

A cerimônia de inauguração foi restrita aos envolvidos no processo, devido às ações de combate ao coronavírus.

No entanto, o descerramento da placa foi transmitido ao vivo pela Diretoria de Comunicação, por meio da página oficial da Administração Municipal no “Facebook”.

No momento da inauguração, estiveram no local, o prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Obras, Fábio Rezende. “Estamos fazendo essa inauguração de forma inusitada, sem a presença de público, em razão do coronavírus. Muitos servidores da secretaria se empenharam para que essa obra ficasse pronta”.