Um incêndio foi registrado em uma residência, na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Chico Miranda em Lagoa da Prata. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Arcos foi acionada via 193 para atender a ocorrência na rua Toniquinho Resende, 44. No local, os militares verificaram que a propriedade tinha aproximadamente 60 m² e as chamas estavam concentradas em um quarto nos fundos da casa e na cozinha.

O incêndio foi combatido pela equipe e após conseguir extinguir as chamas, foram realizadas buscas pelo local para localizar alguma vítima.

Durante os trabalhos, um cachorro da raça poodle foi encontrado na sala da casa. Ele foi resgatado pelos militares e entregue aos proprietários.