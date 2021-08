Um incêndio de grandes proporções foi registrado no morro do bairro Santa Tereza, em Formiga, nesta terça-feira (24).

Desde a parte da manhã era possível ver alguns focos no “pé” do morro, mas na parte da tarde as chamas se alastraram e estão tomando uma grande área.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para combater as chamas.

A causa do incêndio ainda não foi informada.