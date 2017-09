Um incêndio devastou uma área de mais de 30 mil m² na cidade de Arcos.

O fogo teve início na madrugada desta quinta-feira (31), causando muita fumaça que cobriu toda a cidade.

De acordo com os moradores, foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros e o uso do caminhão pipa da Prefeitura.

O fogo chegou muito próximo às casas e a um pátio de veículos localizado no bairro São Francisco.