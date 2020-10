Um incêndio em uma vegetação foi registrado por moradores da cidade de Capitólio na noite dessa quarta-feira (30).

Segundo relatos, o fogo atingiu uma vegetação nas proximidades do Pontal em Escarpas do Lago e ameaçava os imóveis na região.

De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local do incêndio, o fogo já havia sido controlado. Uma testemunha disse aos militares que o combate ao fogo foi feito por uma pessoa que usou a mangueira hidrante de uma empresa juntamente com o caminhão pipa da Prefeitura de Capitólio.

Os bombeiros informaram que as causas do incêndio ainda são desconhecidas.