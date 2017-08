Da Redação

Uma grande área localizada junto às margens do rio Formiga foi incendiada criminosamente na tarde desta quinta-feira (24) no bairro Santo Antônio.

De acordo com moradores da rua Maria de Lourdes Furtado, o autor do incêndio criminoso é um ex-vereador que reside na via. Ele foi visto no momento em que colocava fogo no local que é uma Área de Preservação Permanente (APP), mas após perceber que as chamas se alastraram e ao ser pressionado por moradores, ele fugiu .

Com a intensidade das chamas, o fogo atingiu o encanamento de esgoto, de abastecimento de água e parte da fiação elétrica da via. Moradores e empresários de ruas próximas tentaram ajudar a apagar as chamas. Foram usados, inclusive, bombas d’água e extintores de empresas sediadas nas proximidades de onde ocorreu o incêndio.

O crime foi registrado por volta das 15h e até as 18h30, o incêndio ainda não havia sido controlado pelos militares do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um Boletim de Ocorrências. O UN está tentando ter acesso ao BO para confirmar a denúncia e o nome do responsável.