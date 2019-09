Na manhã deste domingo (8), por volta de 10h, o Corpo de Bombeiros de Piumhi foi acionado para combater um incêndio criminoso na vegetação do Parque da Mina, próximo de Casas Populares que foram entregues há pouco tempo.

De acordo com informações apuradas pela Rádio Onda Oeste, moradores flagraram o momento em que um VW Gol prata, com uma carretinha acoplada, chegou ao local. O condutor do veículo despejou entulhos e papelão no parque e, em seguida, ateou fogo no material.

Outra testemunha contou que a mãe dela acompanhou o momento que foi ateado fogo no lixo, tentando anotar a placa do veículo, mas não teve êxito.

Assustados com a rapidez com que o fogo se alastrou, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros e de imediato passaram a tentar controlar as chamas da forma que podiam.