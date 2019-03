Um incêndio de grandes proporções atingiu a sede da empresa Ematex Têxtil, na avenida Tereza Cristina, entre os bairros Prado e Carlos Prates, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 7h48, na parte de trás do galpão, onde ficava o estoque de malhas da empresa, que foi completamente destruído. Ainda não é possível saber a causa do fogo. Oito viaturas da corporação foram deslocadas para tentar conter o incêndio.

O incêndio foi percebido por um vigia da fábrica, que estava de plantão no momento do início das chamas. De acordo com as primeiras informações dos Bombeiros, uma pessoa ficou ferida.

Devido à intensidade das chamas, o teto da empresa desabou, o que dificulta a ação dos Bombeiros neste momento. Funcionários da Ematex conseguiram salvar apenas alguns arquivos de documentos.