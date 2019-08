Um incêndio de grandes proporções atinge uma fazenda na MG-238, em Sete Lagoas, na região Central do Estado, na tarde desta sexta-feira (16). A matéria é do Hoje em Dia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada já chega a 10 hectares e existe o risco de o fogo atingir uma fábrica de doces e uma nascente dentro de uma área de preservação no local. A área, conforme os militares, é de difícil acesso e os agentes precisaram deixar a viatura em uma fazenda e andar cerca de seis quilômetros a pé para combater as chamas.

Com a impossibilidade de acesso da viatura, os bombeiros estão usando bombas costais e abafadores para combater as chamas. As bombas costais são uma espécie de mochila que transporta água e tem um mecanismo para pulverizá-la. Segundo os bombeiros, na ocorrência, ela está sendo usada para reduzir a temperatura próximo às chamas para que os militares cheguem perto o suficiente para usar os abafadores.