O Corpo de Bombeiros Militar de Itaúna foi acionado na manhã de terça-feira (14), para combater um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação no bairro Jadir Marinho, em Itaúna. A área consumida pelo fogo é de aproximadamente 20 hectares. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, a topografia do local corroborou para a propagação das chamas. Como não havia possibilidade de adentrar no local com as viaturas, devido a mata fechada, os militares se deslocaram a pé pela mata e utilizaram bombas costais, sopradores, abafadores e materiais de sapa para confecção de aceiros.

Também foi necessário, utilizar a técnica do fogo contra fogo para eliminar demais riscos potenciais. O incêndio que começou na terça-feira (14), teve a continuidade dos trabalhos de combate as chamas durante toda quarta-feira (15).

O Corpo de Bombeiros ressaltou que, a técnica de fogo contra fogo é eficiente apenas se for aplicada observando todos os parâmetros de segurança, se for usada sem conhecimento, a propagação do incêndio ocorrerá de forma descontrolada dificultando ainda mais o combate. Dessa forma, o uso da técnica deve ser feita apenas por profissionais habilitados.