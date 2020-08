Da Redação

Os militares do Corpo de Bombeiros, lotados no Posto Avançado de Arcos, foram acionados para combater um incêndio em uma plantação de eucalipto próximo à BR 354, em Iguatama, no início da tarde de quinta-feira (20).

Ao chegar no local (km 456 da rodovia, no Distrito Industrial), constatou-se um incêndio de grandes proporções. Para que as chamas fossem debeladas, além da equipe de combate do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas se prontificaram a ajudar, sendo dois populares e três funcionários da Prefeitura de Iguatama, dentre estes, o secretário de Meio Ambiente do município.

Os trabalhos de combate ao incêndio duraram cerca de três horas e foram gastos 7 mil litros de água.