Uma ocorrência de incêndio foi registrada na madrugada deste sábado (20), em uma siderúrgica desativada no Bairro São Vicente em Bom Despacho, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio consumiu cerca de 6 m³ de carvão e destruiu parte do maquinário que estava no local. Na siderúrgica está ocorrendo serviço de manutenção para que o espaço seja reativado.

Os bombeiros disseram ainda que as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Entretanto, foi verificado que próximo ao local que pegou fogo, uma equipe havia realizado trabalho de solda na sexta-feira (19).

Os militares trabalharam quase duas horas para dar fim às chamas.