Um incêndio destruiu nesse domingo (25) 71 veículos que estavam em um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Perdizes.

O pátio onde estavam os veículos está localizado na área do Distrito Industrial do município.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve um curto circuito em um imóvel vizinho ao local e, com a força do vento, as chamas se alastraram e atingiram a vegetação que vai até o pátio.

Um caminhão-pipa da Prefeitura foi utilizado para controlar as chamas até a chegada dos bombeiros, que prosseguiu com o combate ao fogo.