Um incêndio de grandes proporções assustou moradores de Montes Claros, vizinhos do Parque Guimarães Rosa.

Desde o início da manhã deste domingo (15), as chamas se espalharam e tomaram a vegetação do parque.

Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta de 5h da manhã e se mobilizaram até a tarde para controlar o fogo.



“O local tem vegetação muito densa e as chamas foram muito altas. O primeiro esforço foi atuar para evitar que as chamas atingissem residências vizinhas ao parque”, contou o tenente Igor, do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Montes Claros.



Outro incêndio também mobilizou militares neste domingo em Montes Claros. Nas matas próximas a Serra do Mel o fogo foi registrado por moradores desde o início da manhã.

