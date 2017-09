Um incêndio aparentemente criminoso queimou parte de um depósito de sucata de veículos na segunda-feira (11), próximo ao lixão municipal de Bambuí. O fogo se espalhou e atingiu os dormentes da linha férrea.

Populares que passavam pelo local auxiliaram no combate as chamas, na tentava de se evitar que o fogo passasse para uma mata ciliar localizada nas proximidades do lixão.

Um caminhão de combate a incêndio da Bambuí Bioenergia auxiliou a combater as chamas.