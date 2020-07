Um incêndio foi registrado em um apartamento na rua Rio Grande do Sul, na região central de Divinópolis, nesta sexta-feira (3).

O Corpo de Bombeiros informou que o morador do apartamento incendiado, de 47 anos, e outras três pessoas que moram no prédio inalaram fumaça e foram encaminhadas para o hospital.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo começou na cozinha e se alastrou rapidamente por outros cômodos do apartamento. Móveis e documentos foram queimados no incêndio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu apoio a ocorrência. De acordo com o Samu, ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento do homem de 47 anos. Estava consciente e intoxicado devido ter inalado fumaça.