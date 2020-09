Mais um incêndio foi registrado em Formiga.

Na noite deste domingo (27), um bambuzal na rua Nicodemos Buenos dos Santos, no bairro Alvorada, pegou fogo.

De acordo com informações de moradores, alguém teria colocado fogo no bambuzal para espantar as garças que costumam pousar no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. O Cobom ressalta que provocar queimadas é crime.