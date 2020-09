Mais um incêndio foi registrado no bairro Ouro Negro, em Formiga.

Na tarde desta terça-feira (15), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um bambuzal localizado à rua Alcino Francisco Silva.

A fumaça escura chamou a atenção dos moradores e preocupou quem vive em residências próximas ao local do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu um muro de arrimo de pneus.

O Cobom contou com o auxílio do Saae para combater as chamas.