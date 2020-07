Um incêndio foi registrado em um barraco de madeira no Centro de Formiga, à avenida José Arantes, ao lado do Branco do Brasil, no Centro, na madrugada desta segunda-feira (27).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo o responsável, o espaço era utilizado como camelô.

Quando os bombeiros chegaram, o local já estava tomado pelas chamas.

Diante dos fatos, foi realizado o combate às chamas. Foram gastos 2 mil litros de água no combate que durou aproximados 50 minutos.