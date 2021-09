O Corpo de Bombeiros registrou um incêndio em uma residência no Bairro Engenho da Serra, em Formiga, na terça-feira (7). Segundo os militares, o fogo danificou um cômodo que fica nos fundos do imóvel e avançou para o quintal da casa vizinha. Apesar disso, ninguém se feriu.

Vizinhos viram a fumaça saindo da casa e chamaram os bombeiros. De acordo com os militares, não havia nenhum morador no imóvel e foi necessário arrombar o portão para que a equipe fizesse a contenção das chamas. O fogo avançou para o quintal da residência vizinha e consumiu madeiras guardadas no local.

As causas do incêndio não foram divulgadas, no entanto, os bombeiros identificaram que dentro do cômodo que pegou fogo haviam diversos materiais inflamáveis.

Foram gastos aproximadamente 2 mil litros de água para o combate às chamas. Rescaldo e avaliação do local foram realizados e após isso, os trabalhos foram encerrados e os militares retornaram para a sede dos bombeiros.