Os homens do Corpo de Bombeiros investigam se foi criminoso o incêndio registrado em um lote vago no condomínio Escarpas do Lago no fim de semana.

O Cobom realizou o controle das chamas que não atingiram nenhuma residência.

Segundo a Corporação, a causa mais frequente dos focos de incêndio em áreas urbanas é a ação humana. Ou seja, as pessoas ainda têm o costume de utilizar o fogo para promover a limpeza de terrenos e pastagens, para promover a queima da alta vegetação ou de amontoados de lixos.

Apesar de costumeira, a ação é ilegal. Por isso, o Corpo de Bombeiros promove um intenso trabalho de fiscalização para coibir as queimadas urbanas nas cidades e pede que, em casos onde haja o surgimento do foco de incêndio, o cidadão acione o combate especializado pelo telefone 193.